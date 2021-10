Peter Peters tritt als DFL-Aufsichtsratschef zurück

Am Sonntag (10.10.2021) hatte Peters in einem Gespräch mit WDR2 bestätigt, dass er Ambitionen habe, alleiniger DFB-Präsident zu werden. Da sich die Regional- und Landesverbände aber bei einem Treffen in Hamburg darauf verständigt hätten, einen Vertreter aus ihrem Lager als Kandidaten zu benennen, sehe er kaum Chancen. Peters, der den DFB seit dem Rücktritt von Fritz Keller zusammen mit Rainer Koch führt, gilt als Mann der Liga und damit der Profis.