Perisic schießt Inter in der Verlängerung zum Pokalsieg

Der Kroate sorgte am Mittwochabend (11.05.2022) im Finale gegen Juventus Turin für den 4:2 (2:2, 1:0)-Erfolg. Vor 67.944 Zuschauern im Römer Olympiastadion war der ehemalige Fußballer von Dortmund, Wolfsburg und Bayern zunächst per Foulelfmeter (99. Minute) und kurz danach mit einem Weitschuss in den Winkel (102.) erfolgreich.

Europameister Nicolò Barella hatte Inter früh in Führung gebracht (6.), ehe nach der Pause Juventus durch zwei schnelle Treffer von Alex Sandro (50.) und Dusan Vlahovic (52.) die Partie drehte. Der einstige Leverkusener Hakan Calhanoglu rettete Mailand in einer rasanten Partie mit einem Foulelfmeter (80.) in die Verlängerung. In dieser sah Juve-Coach Massimiliano Allegri die Rote Karte (104.).