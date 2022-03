Fußball | Deutscher Fußball-Bund

Neuer DFB-Präsident Neuendorf sieht guten Start in Amtszeit

Stand: 25.03.2022, 18:53 Uhr

Der neue DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat in den ersten beiden Wochen im Amt positive Eindrücke gewonnen. Der 60-Jährige war am 11. März an die Spitze des DFB gewählt worden.