Matthias Jaissle in Quarantäne

Nach Wolfsburg-Spiel: Corona-Infektion bei Salzburgs Trainer

Kurz nach dem Champions-League-Spiel in Wolfsburg hat sich der Salzburger Trainer Matthias Jaissle in Quarantäne begeben müssen. Der 33 Jahre alte Deutsche ist am Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie der österreichische Fußballmeister bekanntgab.