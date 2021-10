Billa vergibt hochkarätige Chance

Nicole Billa, Deutschlands "Fußballerin des Jahres", vergab nach zwei Minuten eine hochkarätige Chance für den Bundesligisten und "Königsklassen"-Neuling. Dann übernahm Arsenal das Kommando und profitierte beim Führungstreffer von einer unglücklichen Abwehraktion von Michaela Specht.

In der Schlussphase machte die TSG noch einmal Druck und vergab unter anderem durch Nationalspielerin Jule Brand eine Chance.

Nun gegen Titelverteidiger Barcelona

Hoffenheim belegt nach dem ersten Rückschlag den zweiten Platz in der Gruppe C hinter dem FC Barcelona. Die TSG hatte die Auftaktpartie zuhause gegen HB Køge aus Dänemark mit 5:0 gewonnen. Als nächstes steht am 10. November die Partie beim katalanischen Titelverteidiger an.

dpa | Stand: 14.10.2021, 23:35