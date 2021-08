FIFA: 48,5 Milliarden Dollar für Transfers in zehn Jahren

Für einen Transfer wurden in dem Zeitraum mehr als 200 Millionen US -Dollar gezahlt: Paris Saint-Germain ließ sich Neymars Wechsel vom FC Barcelona 2017 222 Millionen Euro (umgerechnet 263 Millionen US -Dollar) kosten. Für einzelne Transfers gab die FIFA keine exakten Summen, sondern nur Größenordnungen an.

Insgesamt gab es demnach 13 weitere Transfers, für die von der FIFA mehr als 100 Millionen registriert worden waren. Dreimal waren deutsche Klubs dabei: Der Wechsel von Borussia Dortmunds Ousmane Dembelé zum FC Barcelona wurde ebenso mit einer dreistelligen Millionensumme notiert wie der Abgang von Kai Havertz von Bayer Leverkusen zum FC Chelsea.