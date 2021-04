Sieg gegen Man City: FC Chelsea erreicht das Pokalfinale

Die "Blues" besiegten am Samstag (17.04.2021) im Halbfinale Manchester City mit Coach Pep Guardiola im Londoner Wembley-Stadion 1:0 (0:0). Tuchel ist damit der erste deutsche Coach, der im englischen Fußball-Pokalendspiel stehen wird. Während sein Team am 15. Mai gegen Leicester City oder den FC Southampton antreten wird, muss Manchester City den ersten von vier möglichen Titeln abschreiben.

"Es war eine sehr starke Leistung, und ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft ", sagte Tuchel nach der Partie: "Wir wollten mutig mit dem Ball und gegen den Ball sein. Das haben wir gemacht. Ich bin sehr glücklich."

Werner am Tor des Tages beteiligt

City-Trainer Guardiola wechselte im Vergleich zum Champions-League-Sieg bei Borussia Dortmund (2:1) auf acht Positionen und ließ auch Ilkay Gündogan vorerst auf der Bank.

Auf der Gegenseite gehörten Antonio Rüdiger und Timo Werner zu den auffälligeren Spielern. Während Rüdiger in der Defensive überzeugen konnte, war Werner am Siegtreffer beteiligt. Seinen Pass lenkte Hakim Ziyech ins leere City-Tor zum umjubelten 1:0 (55. Minute). Kai Havertz wurde erst in der 79. Minute eingewechselt.

dpa | Stand: 17.04.2021, 20:57