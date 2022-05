Deutsche U17-Fußballer starten mit Sieg gegen Italien

Tom Bischoff brachte die Nachwuchsauswahl des Deutschen Fußball-Bundes in der 24. Minute in Führung, ehe nur drei Minuten später Paul Werner (27.) nachlegte. Doch kurz vor der Pause durch Kevin Bruno (44.) und unmittelbar nach dem Wiederanpfiff durch Alessandro Bolzan (48.) glichen die Italiener aus, ehe Dzenan Pejcinovic (56.) den Siegtreffer für das deutsche Team erzielte.

Weitere Gegner in der Vorrunde sind am Donnerstag Luxemburg (16.30 Uhr) und am Sonntag Gastgeber Israel (19.00 Uhr). Die jeweils zwei besten Teams der vier Vierergruppen erreichen das Viertelfinale. Das Endspiel findet am 1. Juni in Netanja statt.

Die Turniere 2020 und 2021 in dieser Altersklasse waren zuletzt wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. 2018 und 2019 war die deutsche Auswahl in der EM-Vorrunde ausgeschieden. Den bislang letzten deutschen U17-Titel gab es 2009.

Quelle: dpa