Council soll Schritte für umstrittene WM-Pläne festlegen

Am Dienstag und Donnerstag gibt es in dieser Woche Debatten mit den Nationaltrainern der Männer-Nationalmannschaften. Bundestrainer Hansi Flick werde dabei nicht teilnehmen, teilte der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Auch die Weltmeisterschaften der Frauen soll nach Plänen der FIFA zukünftig alle zwei Jahre ausgetragen werden.

Eine technische Beratungsgruppe der FIFA um Direktor Wenger hatte die WM-Ausrichtung alle zwei Jahre vorgeschlagen, auch der Rhythmus der Kontinentalturniere wie der EM würde dabei verkürzt. Demzufolge sollen die Änderungen nach der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko mit erstmals 48 Nationen endgültig greifen. 2027 würden dann die Turniere der Konföderationen ausgerichtet werden. Im bislang geplanten EM-Jahr 2028 stünde dann schon wieder die nächste WM an.

dpa | Stand: 19.10.2021, 17:24