Afrika-Cup: Aubameyang positiv auf Corona getestet

Der frühere Dortmunder Bundesliga-Profi Aubameyang habe sich nach seiner Anreise in der kamerunischen Hauptstadt Jaunde, einem Schnelltest unterzogen, der positiv ausgefallen sei, teilte der Fußballverband Gabuns am Donnerstag (06.01.2022) auf Facebook mit. Der Torjäger des FC Arsenal könnte damit für das Auftaktspiel am Montag gegen die Komoren ausfallen.

Außerdem seien auch Mario Lemina, der in Nizza spielt, und Assistenztrainer Anicet Yala positiv getestet worden. Man warte jetzt die PCR-Testergebnisse hab, hieß es weiter. Das Team befindet sich in Kamerun, um sich auf den Afrika-Cup vorzubereiten. Der Afrika-Cup findet vom 9. Januar bis 6. Februar statt.

dpa | Stand: 06.01.2022, 16:44