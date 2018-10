Marco Reus sagt für Länderspiele ab

Grund für die Absage des Kapitäns des Bundesliga-Tabellenführers seien Kniebeschwerden, teilte der BVB am Sonntag (07.10.2018) mit.

Reus hat in dieser Saison in zehn Pflichtspielen für den BVB schon sechs Tore erzielt und sechs weitere direkt vorbereitet. Die DFB-Elf trifft in der Nations League am 13. Oktober auf die Niederlande und am 16. Oktober auf Frankreich.

Stand: 07.10.2018, 15:57