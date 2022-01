" Also wie Sie mich erleben werden, ich bin sehr laut, das hört sich auch ein bisschen aggressiv manchmal an (...) und ich bin fordernd ", versprach Kölns Trainer Steffen Baumgart schon bei seiner Vorstellung vor der Saison. Seitdem gibt der Trainer an der Seitenlinie Vollgas, ist bei Übertragungen von Bundesligaspielen, insbesondere bei denen mit wenigen oder gar keinen Zuschauern, oft laut und deutlich zu hören.

Köln liebt Baumgart, Hamburg hadert mit Walter

Im DFB -Pokalspiel am Dienstag (18.01.2022) beim HSV trifft der Kölner Trainer mit Tim Walter auf einen Kollegen, der in der zweiten Liga auch gerne mal lautstark am Seitenrand unterwegs ist. Von einer ähnlichen Beliebtheit, wie sie Baumgart in der Domstadt zuteil wird, ist Walter in Hamburg aber weit entfernt. " Er kommt auch mal überheblich rüber. Aber so ist er eigentlich gar nicht ", warnte sein Mentor Rainer Ulrich vor der Saison im "Hamburger Abendblatt".

An der Elbe ist man nach dem Abstieg in der Saison 2017/2018 bemüht, die Zeit in der 2. Bundesliga zu beenden. Aktueller Tabellenplatz: fünf. Gelingt das Vorhaben nicht, dürfte es auch für den Job von Tim Walter eng werden. Auf Facebook forderten nach dem Unentschieden gegen Dynamo Dresden bereits einige Fans den Rausschmiss des Trainers.