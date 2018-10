Die Ausgangslage

In der Bundesliga liegt Leipzig nach neun Spieltagen auf Platz fünf. Das Team von Trainer Ralf Rangnick hat zwar erst eine Niederlage kassiert (beim 1:4 in Dortmund), doch auch schon viermal "nur" Unentschieden gespielt. Mit nur neun Gegentreffern stellt RB derzeit die beste Abwehr der Liga, blieb zuletzt jedoch auch zweimal in Folge ohne eigenen Treffer.

Hoffenheim hat sich durch zwei Siege in Serie nach mäßigem Start auf Platz acht vorgeschoben. Das Team von Trainer Nagelsmann hat aber auch schon vier Niederlagen kassiert.

Hoffenheim will Revanche

Eine davon daheim gegen Leipzig. Am sechsten Spieltag verlor 1899 gegen RB mit 1:2. Yussuf Poulsen stellte nach der Pause mit einem Doppelpack die Weichen auf Sieg für die Sachsen, Andrej Kramarics Anschlusstreffer in der 90. Minute kam zu spät.

1. Runde: 1899 souverän, Leipzig mit Mühe

In der ersten Pokalrunde legte Hoffenheim einen souveränen Auftritt hin. Beim 1. FC Kaiserslautern kam das Team zu einem 6:1-Sieg. Leipzig tat sich da schwerer: Die Sachsen lagen bei Viktoria Köln bis zur 61. Minute mit 0:1 hinten, erst dann drehte das Team auf und fuhr am Ende einen 3:1-Erfolg ein.

Die Pokalstatistik

Der DFB-Pokal war bisher nicht der Wettbewerb der Leipziger. Spätestens im Achtelfinale war Endstation. Dabei war RB zumindest im vergangenen Jahr im Pech, als es in Runde zwei nach Elfmeterschießen gegen Bayern München ausschied. Im Jahr zuvor war schon in der ersten Runde Schluss - nach einer Pleite bei Dynamo Dresden, ebenfalls nach Elfmeterschießen.