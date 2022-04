Voraussichtliche Aufstellungen

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Vagnoman - Reis, Meffert, Kittel - Jatta, Glatzel, Alidou

SC Freiburg: Flekken - Kübler, Lienhart, Schlotterbeck, Günter - Höfler, Eggestein – Sallai, Grifo – Jeong, Petersen

RB Leipzig - 1. FC Union Berlin (Mittwoch, 20.45 Uhr)

Statistik spricht für Leipzig, aber zuletzt zwei Union-Siege

In der Bundesliga und der zweiten Liga trafen RB Leipzig und Union Berlin bislang neunmal aufeinander. Fünf Duelle gingen an die Sachsen, drei an die "Eisernen", nur einmal trennte man sich remis. Die beiden jüngsten Spiele konnten allerdings die Berliner für sich entscheiden – jeweils mit 2:1. Schon am Samstag sehen sich beide Team in der Bundesliga übrigens wieder – erneut in Leipzig. Im DFB-Pokal liefen sich beide Klubs bislang noch nicht über den Weg.

Beide Teams zuletzt siegreich

Die Leipziger können mit breiter Brust auftreten. RB gewann am vergangenen Wochenende das Verfolgerduell bei Bayer Leverkusen mit 1:0 und kletterte in der Bundesliga auf Platz drei. Die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco ist wettbewerbsübergreifend seit 14 Spielen ungeschlagen.

Doch auch Union ist durchaus gut drauf zurzeit. Die Köpenicker gingen in der Liga zuletzt immerhin dreimal als Sieger vom Platz und kletterten auf Platz sechs. Am Wochenende gab es einen 2:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt.