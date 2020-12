SSV Ulm 1846 : FC Schalke 04, Dienstag, 18.30 Uhr

Auch Huub Stevens hat dem FC Schalke 04 vorerst nicht helfen können. Unter dem Niederländer gab es in der Bundesliga eine Heimpleite gegen Arminia Bielefeld. 29 Spiele sind die "Knappen" in der Liga jetzt ohne Sieg. Die zweite Partie unter Stevens soll zugleich auch die letzte für den "Knurrer" sein, danach soll Trainer Nummer vier übernehmen. Klar, dass Stevens sich mit einem Sieg verabschieden will. Wenigstens gegen den Regionalligisten SSV Ulm soll es mit einem Erfolg klappen. Die Ulmer "Spatzen" spekulieren derweil darauf, dass die Schalker Dauerkrise auch im Pokal weiter geht. Deshalb stellt Schalkes Trainer Stevens klar: "Und wenn es ein Pokalspiel ist. Jetzt kann jeder Moment wichtig sein, um aus dem Tief herauszukommen. Die Mannschaft, die aufläuft, muss noch mal alles geben."

1. FC Köln : VfL Osnabrück, Dienstag, 18.30 Uhr

Auf Kölner Seite ist der Respekt groß. "Osnabrück überrascht mich in der Analyse. Sie spielen sehr frech und mutig Fußball", sagte Trainer Markus Gisdol. Der VfL versuche, "Dinge über Kombinationsfußball zu lösen. Das ist beachtlich. Darauf müssen wir uns einstellen. Ich freue mich auf die Herausforderung" , so Gisdol. Der VfL Osnabrück wird froh sein, dass die Partie in Köln stattfindet, denn am Wochenende setzte es für die Niedersachsen in der zweiten Liga schon die dritte Heimpleite in Serie. "Ein ziemlich geiles Spiel" , sagte VfL-Coach Marco Grote. "Wir können völlig ohne Druck in die Partie gehen. Von außen trauen uns vielleicht nicht viele eine Überraschung zu - ich sehe aber durchaus Chancen für uns" , erklärte auch Abwehrspieler Maurice Trapp.

FC Augsburg : RB Leipzig, Dienstag, 18.30 Uhr

Die Leipziger treten mit einer klaren Marschroute in Augsburg an. Dazu hat Trainer Julian Nagelsmann Statistiken gewälzt und gerechnet. Sportlich will er das Pokalspiel schnell entscheiden. "Augsburg hat in dieser Saison nach 0:1-Rückstand noch kein Spiel gewonnen. Von daher wäre eine Führung wichtig" , sagte der 33-Jährige. "Wir wollen es ohne Verlängerung und Elfmeterschießen hinbekommen und erhoffen uns einen sehr guten Jahresabschluss" , erklärt er vor dem Hintergrund der Belastung in Bundesliga und Champions League. Wen da dann auch mal der Gegner mitspielt ...

1899 Hoffenheim : SpVgg Greuther Fürth, Dienstag, 18.30 Uhr

Die SpVgg Greuther Fürth bleibt über die kurze Winterpause in der Spitzengruppe der zweiten Liga. Das verdankt sie vor allem ihrer Auswärtsstärke. Beim 3:0 in Braunschweig gelang den Franken der fünfte Sieg in der Fremde nacheinander. Das macht Mut für das Pokalspiel bei der TSG Hoffenheim. "Wir spielen auswärts einfach gut, sind selbstbewusst" , sagte Torschütze Sebastian Ernst voller Hoffnung auf einen Coup beim Erstligisten. Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß erwartet keinen Klassenunterschied. "Ich glaube, dass sie die Leistungsfähigkeit hätten, in der Bundesliga zu sein" , sagte der 38-Jährige: "Sie haben richtig Qualität und wären in der Lage dort, den einen oder anderen Punkt zu holen. Da wartet ein dickes Brett auf uns. Es gibt überhaupt keinen Grund, sie zu unterschätzen."

Eintracht Braunschweig : Borussia Dortmund, Dienstag, 20 Uhr

Michael Zorc hat die Schmach noch nicht ganz vergessen. Denn Borussia Dortmunds Sportdirektor war schon in Amt und Würden, als sich der BVB 2005 mit einer 1:2-Niederlage im DFB-Pokal gegen Eintracht Braunschweig blamierte. Das soll sich auf keinen Fall wiederholen, wenn der verunsicherte Vize-Meister 15 Jahre später erneut beim Zweitliga-Aufsteiger antreten muss - und kurz vor Heiligabend nicht noch tiefer in die Krise schlittern will. "Es ist schwierig, so etwas vollständig zu verdrängen. Das Gute ist, dass zumindest keiner unserer aktuellen Spieler damals schon dabei war" , sagte der 58-Jährige und ließ im gleichen Atemzug keine Ausreden für ein erneutes Debakel zu: "Wir haben die Favoritenrolle und dürfen nie vergessen, dass man eine Pokalniederlage nicht reparieren kann." Die Vorfreude auf den Pokal-Kracher hält sich bei Eintracht Braunschweig aber in Grenzen. Zu deutlich war die 0:3-Niederlage der Niedersachsen gegen die SpVgg Greuther Fürth. Mit zwölf Punkten bleibt der Aufsteiger über die Weihnachtstage in der 2. Bundesliga tief im Abstiegskampf.

SV Elversberg : Borussia Mönchengladbach, Dienstag, 20.45 Uhr

Nach intensiven Wochen in der Champions League und der Bundesliga gehen die Spieler von Borussia Mönchengladbach auf dem Zahnfleisch. Die "Fohlen" laufen den Erwartungen und den eigenen Ansprüchen hinterher. Die Laune ist nach der ersten Saison-Heimniederlage gegen Hoffenheim am Boden - auch wegen der unrühmlichen Szene um Marcus Thuram, der seinem Gegenspieler ins Gesicht gespuckt hat. Beim Regionalligisten SV Elversberg soll jetzt zumindest die Pflichtaufgabe im DFB-Pokal erfolgreich gelöst werden. Auf Thuram verzichten die Gladbacher übrigens freiwillig. "Es ist klar, dass wir ihn unabhängig von der Sperre nicht dabei haben werden" , sagte Trainer Marco Rose.

Dynamo Dresden : SV Darmstadt 98, Dienstag, 20.45 Uhr

Die Brust der Dresdner ist zurzeit ganz besonders breit. Die Sachsen sind Tabellenführer in der 3. Liga und seit acht Spielen ungeschlagen. "Wir haben einfach Lust. Wir sind gierig, Spiele zu gewinnen" , sagt Dresdens Trainer Markus Kauczinski. Das gilt natürlich auch für den Pokal. Zweitligist Darmstadt erscheint da vor dem Hintergrund der aktuellen Euphorie sogar als durchaus machbar. In Runde eins wurde schließlich schon der Hamburger SV klar mit 4:1 besiegt.

1. FC Union Berlin : SC Paderborn 07, Dienstag, 20.45 Uhr

Union Berlin rockt die Bundesliga. In ihrem zweiten Jahr mischen die "Eisernen" in der Tabelle oben mit und haben am Wochenende auch Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund geschlagen. Da verwundert es schon ein wenig, wie selbstbewusst der SC Paderborn vor dem Pokal-Spiel daherkommt. "Es geht darum, eine Runde weiterzukommen. Wir wollen zeigen, dass wir auch eine Mannschaft mit hoher Qualität schlagen können" , sagt Paderborns Trainer Steffen Baumgart. Der Bundesliga-Absteiger hat im Stadion An der Alten Försterei noch etwas gutzumachen. Im Juni 2020 kassierten die Ostwestfalen dort eine unglückliche 0:1-Niederlage. "Das Spiel ist für uns eine richtig große Herausforderung" , sagt Baumgart dann auch.

vdv/sid/dpa | Stand: 21.12.2020, 22:53