Als Yussuf Poulsen vor knapp sechs Jahren sein Engagement bei RB Leipzig begann, hießen seine Nebenleute im Sturm des Drittligisten Daniel Frahn und Rockenbach da Silva. Die Leipziger hatten das damals 19-jährige Talent beim dänischen Klub Lyngby BK entdeckt und für 1,55 Millionen Euro Ablöse verpflichtet. Aus Leipziger Sicht ist das gefühlt eine Ewigkeit her.

Erster Bundesliga-Dreierpack eines Leipzigers

Heute ist Poulsen der einzige Profi im Team, der den Weg von Beginn der 3. Liga an komplett mitgegangen ist. Diego Demme, das zweite Urgestein der Sachsen, stieß erst im Winter der Saison 2013/2014 dazu. Das Bundesliga-Spiel am vergangenen Samstag (30.03.2019) gegen Hertha BSC dürfte der vorläufige Höhepunkt in Poulsens Leipziger Laufbahn gewesen sein. Beim 5:0-Erfolg schoß der Mittelstürmer drei Tore - das war ihm selbst noch nie gelungen im RB-Trikot. Es war überhaupt der erste Dreierpack eines Leipzigers in der Bundesliga.

Nach Spielschluss prasselte das Lob nur so ein auf den Mann mit der Nummer 9. "Gegen den Ball und mit dem Ball ist er eine Maschine" , lobte RB-Kapitän Willi Orban den Dänen. " Er macht nicht nur Tore, sondern arbeitet sehr für die Mannschaft, nimmt viele Laufwege, schirmt viele Bälle ab. Vor allem für uns Spieler im Mittelfeld, sodass wir nachrücken und die Bälle aufnehmen können. Es ist sehr wichtig, dass wir Yussi da vorne haben ", befand Teamkollege Kevin Kampl.

Nun sind Poulsens Stürmerqualitäten allseits bekannt. Auf beachtliche 37 Länderspiele hat es der 24-Jährige mittlerweile gebracht. Neu ist: Das Tor trifft Poulsen so oft wie nie zuvor. Vier Tore in der vergangenen Saison, fünf Tore in der Spielzeit davor - das war die bislang eher magere Ausbeute.