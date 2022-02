Viertelfinale im DFB-Pokal - neuer Champion gesucht

Leipzig ist der letzte Favorit

Doch hat 96 mit RB Leipzig (Mittwoch, 18.30 Uhr) den Gegner vor der Brust, der als einziger vor der Saison gehandelter Titelfavorit noch im Wettbewerb übrig geblieben ist. Bayern München scheiterte in der zweiten Runde, Bayer Leverkusen ebenfalls, Borussia Dortmund im Achtelfinale. Bahn frei für RB?

" Unser Ziel war es schon vor der Saison, dass wir in diesem Jahr etwas gewinnen möchten. Und da gehen wir voll drauf ", sagte Stürmer Yussuf Poulsen. Trainer Domenico Tedesco betonte, " die Mannschaft und wir im Trainerteam haben Bock, Geschichte zu schreiben. "

Fünf Viertelfinalisten noch ohne Titel

Doch das will am 21. Mai beim Endspiel in Berlin nicht nur Leipzig. Dort ist die Wahrscheinlichkeit sogar recht hoch, dass es einen Gewinner geben wird, der noch nie Pokalsieger war.

Von den acht verbliebenen Teams haben es fünf noch nie geschafft, den Wettbewerb zu gewinnen. Es kommt sogar zu zwei Duellen zwischen Klubs, denen dies noch nicht gelungen ist. Alle Vereine der Partien Union Berlin gegen FC St. Pauli (Dienstag, 20.45 Uhr) und VfL Bochum gegen SC Freiburg (Mittwoch, 20.45 Uhr, beide Spiele live in der ARD) träumen von der Siegpremiere.