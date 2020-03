Video: Historie - als Bayern und Frankfurt die Trainer tauschten

Sportschau. . 01:59 Min. . Das Erste.

Der FC Bayern München und Eintracht Frankfurt tauschen in der Saison 1976/77 die Trainer Dettmar Cramer und Gyula Lóránt untereinander aus. Am Ende lohnte sich das Geschäft für niemanden so richtig. | video