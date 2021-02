Audio: Mustafi für Kabak: Wechsel in der Schalker Innenverteidigung

Sportschau. . 00:40 Min. . ARD. Von Nicole Seyffert.

Am letzten Tag des Transferfensters ist es bei Tabellenschlusslicht Schalke 04 noch zu einem Wechsel in der Innenverteidigung gekommen. Für Ozan Kabak, der an Liverpool verliehen wird, kommt Shkodran Mustafi vom FC Arsenal. | audio