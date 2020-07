Video: Nach Reals Titelgewinn: Madrid zwischen Freude und Gedenken

Madrid hat Reals Gewinn der spanischen Fußball-Meisterschaft ohne große Party gefeiert, die frenetische Feier am Brunnen fiel aus. Am selben Tag hatte Spanien in einer Trauerfeier der Opfer der Corona-Pandemie gedacht. | video