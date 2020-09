Audio: Jonas Hector: "Müssen uns im Hinblick auf die Bundesliga noch steigern"

Sportschau. . 00:12 Min. . ARD.

Kölns Kapitän Jonas Hector freut sich nach dem am Ende deutlichen Sieg gegen Altglienicke über den Einzug in die zweite Pokal-Runde. Die spielerische Qualität seiner Mannschaft müsse sich aber trotzdem noch bis zum Bundesligaauftakt in einer Woche weiter steigern. | audio