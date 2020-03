Video: Spekulationen um einen Spielabbruch im DFB-Pokal: Grenzen der Fanproteste

Morgenmagazin . . 04:00 Min. . Das Erste.

Sportreporter Stefan Göke ist beim DFB-Pokal zwischen Schalke und Bayern in einer Kneipe in der Nähe des Stadions und fragt Schalke-Fans zu den Grenzen des Fan-Seins. In der Partie gab es nicht keine weiteren erwarteten plakativen Provokationen der Fans in den Rängen. | video