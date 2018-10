Youtuber kommentieren Leipzig - Hoffenheim: Taktik-Special mit Tobias Escher

Sportschau | 29.10.2018 | 01:29 Min. | Verfügbar bis 29.10.2019 | Das Erste

Auf seinem Blog spielverlagerung.de analysiert er Fußballspiele so detailliert, dass er sich den Ruf als Taktik-Nerd verdient hat. Jetzt kommentiert Tobias Escher an der Seite von Mirko Drotschmann (MrWissen2go) erstmals live - und wird die Pokalpartie Leipzig gegen Hoffenheim sicher genüsslich auseinandernehmen. Schaltet ein am Mittwoch ab 20.30 Uhr auf dem Youtubekanal der Sportschau!