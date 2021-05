Video: DFB-Pokalhalbfinale - Dortmund lässt Kiel keine Chance

Sportschau. . 05:10 Min. . Das Erste.

Borussia Dortmund hat Holstein Kiel im zweiten Halbfinale des DFB-Pokals deutlich geschlagen. Bereits in der ersten Halbzeit erzielte der BVB fünf Tore und ließ so keine Zweifel am Finaleinzug aufkommen. | video