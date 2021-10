Gladbach gegen Bayern München - das komplette Spiel

Sportschau. . 01:49:57 Std. . Verfügbar bis 27.10.2022. Das Erste.

Bereits in der zweiten Runde des DFB-Pokals kam es in dieser Saison zum großen Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayern München - die komplette Übertragung in der Wiederholung.