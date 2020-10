Video: Gladbachs Sportdirektor Eberl über Ausbildungsfehler und eine Ausländerbegrenzung

Sportschau. . 02:18 Min. . Das Erste.

Der deutschen Nationalmannschaft fehlen gute Außenverteidiger und ein klassischer Mittelstürmer. Gladbachs Sportdirektor Max Eberl nimmt auch seinen Verein bei einer besseren Ausbildung in die Pflicht. Außerdem regt er eine Begrenzung an ausländischen Spielern in Nachwuchsleistungszentren an. | video