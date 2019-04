DFB-Pokal - Paderborn hofft auf den großen Coup

Sportschau. . 01:44 Min. . Das Erste.

Der SC Paderborn ist derzeit top in Form und will im DFB-Pokal-Viertelfinale den leichten Favoriten Hamburger SV schlagen, um erstmals in der Vereinsgeschichte ins Halbfinale einziehen zu können.