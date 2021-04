Delaney: "Liga ist Brot und Leben, Pokal ist ein Traum"

Sportschau. . 00:33 Min. . Verfügbar bis 29.04.2022. Das Erste.

Dortmunds Thomas Delaney glaubt vor dem DFB-Pokal-Halbfinale gegen Holstein Kiel sowohl an den Pokalsieg des BVB als auch an eine Champions-League-Platzierung in der Bundesliga.