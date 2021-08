Jesse Marsch mit RB Leipzig

Was die Gerry-Ehrmann-Schule lange Zeit für die Torhüter war, soll mittlerweile die Red-Bull-Schule für Trainer sein. Ein Trio mit Salzburger Vergangenheit startet im Pokal in ihr neues Abenteuer. Marco Rose und Adi Hütter haben diesen Dauer-Power-Fußball, der dort gefordert und gelehrt wird, bereits in der Bundesliga bei ihren Ex-Klubs Gladbach und Frankfurt zelebriert, jetzt darf man sehr auf Jesse Marsch gespannt sein.

Der neue Leipziger Coach versprüht auf jeden Fall stets hervorragende Laune bei der Berufsausübung. Selbst der Knochenmühle Trainingslager (Leipzig war in Saalfelden) konnte er nur Positives abgewinnen: "Ein Trainingslager stärkt den Zusammenhalt, und man wird zur Einheit. Deshalb ist es meine Lieblingszeit während der Saisonvorbereitung." Bangen muss Marsch, der seinen ersten Pokalauftritt am Samstag (07.08.2021, 15.30 Uhr) beim SV Sandhausen hat, um seinen Leitwolf Marcel Sabitzer - für den interessieren sich angeblich die Bayern. Marsch sieht aber auch das positiv, er ernannte Sabitzer wieder zum Kapitän.

Marco Rose mit Borussia Dortmund

Edin Terzic hätte es ihm auch einfacher machen können. Doch statt eine trostlose Truppe in der Europa League zu übergeben, wonach es zwischenzeitlich aussah, schaffte der volksnahe Ex-Trainer noch einen fulminanten Saisonendspurt mit der sicheren Quali für die Champions League und dem Gewinn des DFB -Pokals. Rose muss also nicht nur von Beginn an zeigen, dass er in der Lage ist, mit seinem neuen Verein tatsächlich um den Titel zu spielen - denn dieses Ziel von Rose hat sein Ex-Manager Max Eberl gerade in einem Podcast verraten. Aus Sicht vieler Fans ist Rose erstmal in der Beweispflicht zu zeigen, dass er der bessere Terzic ist.

Personell wird es ebenfalls spannend beim BVB. Jadon Sancho hat den Verein für 85 Millionen Euro in Richtung Manchester United verlassen, Julian Brandt und Thomas Meunier wurden positiv auf das Corona-Virus getestet, Mats Hummels, Raphael Guerreiro und Emre Can werden ebenfalls in Wiesbaden (Samstag, 20.45 Uhr) fehlen. Bei Neuzugang Donyell Malen, der für 30 Mio. Euro von der PSV Eindhoven kam, bremst Rose noch ein bisschen die Erwartungen: "Man hat schnell gesehen, was für ein hervorragender Fußballer er ist. Aber er hat noch ein bisschen Nachholbedarf, was die grundsätzliche Fitness betrifft."

Mark van Bommel mit dem VfL Wolfsburg

Er hat unter Trainergrößen wie Louis van Gaal, Felix Magath und Jupp Heynckes gespielt, aber Mark van Bommel sagt ganz klar: "Es waren sehr gute Trainer dabei. Aber mir hat auch manches nicht gut gefallen. Ich nehme die guten Sachen mit und kombiniere sie mit meiner eigenen Idee." In der Saisonvorbereitung hat er diese Idee seinen Schützlingen noch nicht abschließend vermittelt, so viel ist klar.

Fünf Testspielpleiten gab es in Serie für den Champions-League-Starter, die Pokalpartie bei Regionalligist Preußen Münster (Samstag, 15.30 Uhr) wird sicher kein Selbstläufer. Van Bommel hat schon angekündigt, dass er gegenüber seinen Spielern sehr böse werden kann - wenn sie nicht 100 Prozent geben. Linksverteidiger Paulo Otavio kann das auf absehbare Zeit nicht betreffen. Er wird wegen einer Knieverletzung fehlen.

Oliver Glasner mit Eintracht Frankfurt