Der Sportschau Club mit Nils Petersen

Nach der Niederlage in Leverkusen steht der FC Bayern München im DFB Pokal in der Pflicht, insbesondere mit Blick auf die kommenden Wochen und die Partien in der Champions League gegen Liverpool und Jürgen Klopp. Auf der anderen Seite arbeitet Hertha BSC nach wie vor an dem Traum, das Pokalfinale im eigenen Stadion zu bestreiten. Das Erste überträgt die Partie aus Berlin live ab 20:15 Uhr. Im Anschluss an die Partie meldet sich der Sportschau Club aus dem Schwarzwald-Stadion in Freiburg.

Alexander Bommes begrüßt Nils Petersen, Torschütze des Jahres 2018. Mit seinem Treffer aus 40 Metern gegen Borussia Dortmund im Januar 2018 gewann der Stürmer des SC Freiburg mit 14,79% der Stimmen vor Luka Jovic von Eintracht Frankfurt und Serdal Celebi vom FC St. Pauli. Der Nationalspieler, der erst kurz vor der Weltmeisterschaft in Russland von Joachim Löw aus dem vorläufigen Aufgebot des DFB-Teams gestrichen wurde, ist um keine Antwort verlegen und war mit seiner Aussage zur „Verblödung der Fußballprofis" lange Zeit Gesprächsthema.

Aktuell steht Petersen mit dem SC Freiburg im unteren Tabellendrittel der Bundesliga. Was für den SC Freiburg in dieser Saison möglich ist, wird Petersen ebenso beantworten, wie die Frage nach einer möglichen Rückkehr in die Nationalelf. Neben Alexander Bommes führt wie gewohnt Arnd Zeigler durch die Sendung und wirft seinen humorvollen Blick auf das Fußballgeschehen und den Gast.

Stand: 06.02.2019, 12:21