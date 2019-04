Der Sportschau Club mit Marc-André ter Stegen 

Am Wochenende unterlag Werder Bremen noch knapp mit 0:1 beim FC Bayern München. Jetzt gibt es wenige Tage später die Chance auf eine Revanche. Im DFB-Pokalhalbfinale empfängt diesmal Bremen die Münchener zu Hause an der Weser. Doch auch für den FC Bayern ist die Partie richtungsweisend.

Nach dem Aus in der Champions League und dem nach wie vor spannenden Titelrennen in der Liga scheint der Einzug ins DFB-Pokalfinale Pflicht. Das Erste überträgt die Partie aus Bremen live ab 20.15 Uhr. Im Anschluss an die Partie meldet sich der Sportschau Club aus der Untertagebar in Herten.

Alexander Bommes begrüßt Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona. Ter Stegen, der alle Jugendmannschaften von Borussia Mönchengladbach durchlaufen hat, sammelte am Niederrhein auch seine ersten Erfahrungen im Profifußball.

Nummer eins beim FC Barcelona

Unter dem damaligen Trainer Lucien Favre machte der gebürtige Gladbacher 2011 seine ersten Bundesligaspiele und verhinderte in der Relegation den Abstieg aus der Bundesliga. Drei Jahre später wechselte ter Stegen zum FC Barcelona, bei dem er mittlerweile unangefochtene Nummer eins ist - ein Zustand, den er in der deutschen Nationalmannschaft noch nicht innehat. Wie er das Duell gegen Manuel Neuer angeht, welche Erfahrungen er in Spanien sammelt und wie er das Meisterschaftsrennen in der Bundesliga verfolgt, wird ter Stegen im Gespräch mit Alexander Bommes verraten.

Neben Bommes führt wie gewohnt Arnd Zeigler durch die Sendung und wirft seinen humorvollen Blick auf das Fußballgeschehen und den Gast.

Dieser Livestream ist ab dem 24.04.2019 20.15 Uhr abrufbar Livestream - Bremen gegen Bayern im DFB-Pokal. Sportschau. . 03:30:00 Std. . Das Erste.

















red | Stand: 23.04.2019, 16:52