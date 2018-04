Der Sportschau Club mit Ismail Atalan

Den Abschluss der Halbfinal-Spiele im DFB-Pokal bildet das Live-Spiel zwischen Schalke und Frankfurt. Die Vorzeichen könnten nicht unterschiedlicher sein: Auf der einen Seite der Ruhrgebietsklub, der am Wochenende das prestigeträchtige Derby gegen Borussia Dortmund für sich entschied und weiter auf dem zweiten Platz der Bundesligatabelle steht, auf der anderen Seite Eintracht Frankfurt, aktuell Tabellensiebter. Seit dem Bekanntwerden des bevorstehenden Abschied von Trainer Niko Kovac zum FC Bayern München herrscht große Unruhe im Umfeld des Vereins. Ein Sieg und der damit verbundene Einzug ins DFB-Pokalfinale könnten für Beruhigung im Bundesliga-Entspurt sorgen.

Von der Kreisliga in die 2. Bundesliga

Im Anschluss daran sendet der Sportschau Club live aus aus Herten. Zu Gast bei Alexander Bommes ist diesmal Ismail Atalan, der es als Trainer in sieben Jahren von der Kreisliga in die 2. Bundesliga geschafft hat. Der Fussballlehrer weiß zudem, wie sich eine Siegesserie im DFB-Pokal anfühlt. In der letzten Saison war mit dem Regionalligisten Sportfreunden Lotte erst im Viertelfinale gegen den späteren Sieger Borussia Dortmund Schluss, vorher warf man 1860 München, Werder Bremen und Bayer 04 Leverkusen aus dem Pokal.

Fleiß, Demut, Bildung und Mentalität

Zu Beginn seiner Trainerlaufbahn schaute sich Atalan teils inkognito Trainingseinheiten der Dortmunder unter Jürgen Klopp sowie von Bayer Leverkusen an und hospitierte bei Schalke 04. Vor der aktuellen Saison wechselte er, anstelle eines eigentlich geplanten viertägigen Praktikum bei Manchester City, zum Zweitligist VfL Bochum. Dort wurde er allerdings schon nach kurzer Zeit freigestellt. Welche Rolle Fleiß, Demut, Bildung und Mentalität im (Fussball-)Leben spielen, wird Ismail Atalan im Sportschau Club erzählen.

Neben Alexander Bommes führt wie gewohnt Arnd Zeigler durch die Sendung und wirft seinen humorvollen Blick auf das Fußballgeschehen und den Gast.

