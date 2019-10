Mit zunehmender Dauer kam Karlsruhe besser in die Partie - und zur ersten guten Gelegenheit des Spiels. Routinier Anton Fink, der erstmals in dieser Saison in der Startelf stand, prüfte in der 21. Minute den Darmstädter Schlussmann Marcel Schuhen. Auch kurz vor der Pause war der Keeper mit einer starken Reaktion zur Stelle, als Lukas Fröde (39.) nach einer Ecke zum Kopfball kam.

Nach der Pause wackelt Karlsruhe

Kurz nach Wiederanpfiff war Darmstadt nah dran am Führungstreffer. Zunächst scheiterte Fabian Holland (55.) an Marius Gersbeck, der beim KSC statt Benjamin Uphoff zwischen den Pfosten stand. In der 64. Minute strich dann eine Hereingabe von Patrick Herrmann nur um Haaresbreite am Tor vorbei.

Von Karlsruhe war immer weniger zu sehen, die Gäste kamen kaum noch aus der eigenen Hälfte. Doch Darmstadt machte zu wenig aus seiner Überlegenheit, weiter fehlte es an der Genauigkeit insbesondere im letzten Angriffsdrittel.

Der KSC meldet sich zurück

Erst in der Schlussviertelstunde kamen die Gäste wieder in Tritt und tauchten plötzlich wieder gefährlich vor dem SV-Tor auf. Als Fink fünf Minuten vor Schluss zum zweiten Mal binnen Sekunden flanken konnte, war Hofmann zur Stelle: Karlsruhes Top-Torjäger übersprang Dario Dumic und nickte aus knapp acht Metern in Rücklage ein.

"Sehr glücklich natürlich, wenn man kurz vor Ende des Spiel noch das Tor macht und gewinnt, dann fällt einem ein Stein vom Herzen", freute sich Hofmann in der Sportschau und fügte hinzu: "Ich denke, es war auch verdient."

SV-Coach Grammozis. "Sehr bitter"

Das sah Darmstadts Trainer Grammozis anders. Als "sehr bitter" bezeichnete er die Niederlage, zollte dann aber beiden Teams am Sportschau-Mikrofon Respekt: "Ich denke, dass sich beide Mannschaften einen großen Pokal-Fight geliefert haben. Keiner wollte so richtig nachgeben."