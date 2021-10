Von Beginn an hielt Babelsberg gut mit, konnte die klar favorisierten Leipziger vom eigenen Tor weghalten. In der neunten Minute hatte RB in Person von Benjamin Henrichs die erste Möglichkeit, sein Schuss aus zehn Metern ging aber weit über das Tor. Gefährlicher wurde es in der 20. Minute, als Yussuf Poulsen frei vor dem Tor auftauchte, Babelsbergs Keeper Jannick Theißen konnte jedoch abwehren. Auch in der 29. Minute war der 23-Jährige gegen Hugo Novoa zur Stelle.

Bis kurz vor der Halbzeitpause hielt die Babelsberger Defensive dem Leipziger Druck stand, Sekunden vor dem Ablauf der 45 Minuten fiel dann doch das erste Tor. Nach einem Pass von Poulsen kam Dominik Szoboszlai im Strafraum zum Abschluss und tunnelte Theißen zum 1:0 (45.).