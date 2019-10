Freiburg fehlt das Tempo

Um gegen eine tiefstehende und clever agierende Union-Defensive Chancen zu kreieren, fehlte dem Sport-Club das Tempo. Das missfiel auch Freiburgs Trainer Christian Streich, der an der Seitenlinie phasenweise entweder wie ein Rohrspatz schimpfte oder wegen der vielen Querpässe sarkastisch lächelte.

Als Freiburg besser ins Spiel kam, sorgte Andrich (33.) mit einem Distanzschuss erst für Gefahr und Mees etwas später für die Führung. Dank Koch durfte aber auch Freiburg noch jubeln.

Streichs Wechsel zünden nicht

Vielleicht kam der SC auch deshalb mit deutlich mehr Schwung aus der Kabine. Die Angriffe wurden in den ersten Minuten jedenfalls viel zielstrebiger vorgetragen, von den Außenbahnen flog eine Flanke nach der anderen in den Strafraum.

Nach einer knappen Stunde war der "Sturmlauf" aber auch schon wieder beendet. Streich aber ahnte, dass seine Mannschaft nun die Entscheidung erzwingen könnte. Er nahm den schwachen Roland Sallai vom Platz und brachte mit Lucas Höler eine zweite, echte Spitze.



Mehr Durchschlagskraft verschafften die Einwechslungen allerdings nicht. Die späten Treffer der Unioner zogen dem Sport-Club dann endgültig den Zahn.