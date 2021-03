Der Regionalligist war über weite Strecken ebenbürtig, ein Zwei-Klassenunterschied praktisch nicht zu erkennen. Das Team von Trainer Christian Neidhart machte aber zu wenig aus seinen - allerdings wenigen - Möglichkeiten. Kiel spielte die Führung aus der ersten Hälfte effektiv und routiniert im zweiten Abschnitt runter und machte durch den eingewechselten Mees in der Schlussminute mit einem abgefälschten Schuss alles klar.

Auf beide Teams warten nun Spitzenspiele

Das Pokal-Halbfinale wird am kommenden Sonntag (07.03.2021, ab 18.30 Uhr) in der Sportschau im Ersten ausgelost. Für Rot-Weiss Essen geht es in der Regionalliga West mit dem nächsten Knaller weiter: Fortuna Köln ist im Spitzenspiel am Sonntag um 14 Uhr zu Gast an der Hafenstraße.