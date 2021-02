In der 39. Minute erhöhte der FC nur vermeintlich auf 3:1, als ein Kopfball von Benno Schmitz im langen Eck landete. In der Entstehung erkannte Schiedsrichter Robert Hartmann in Rücksprache mit dem Video-Assistenten auf eine Abseitsposition von Ondrej Duda. Der Ball, der bei Duda landete, kam allerdings vom Regensburger Kennedy. "Es handelte sich unserer Ansicht nach um eine Torabwehraktion des Verteidigers. Daher stand der Spieler im Abseits und wir mussten das Tor annulieren" , erklärte Hartmann. Diese Einstufung als Abwehraktion war eine Fehlentscheidung. Doppelt bitter für die Rheinländer: Im Gegenzug verwertete George eine Kopfballablage zum Ausgleich.

FC zu einfallslos

Die erste Großchance im zweiten Durchgang hatte der Jahn durch Benjamin Gimber, der per Kopf an Horn scheiterte (49.). Köln hielt sich weiter zurück und lauerte auf Fehler, um die Tempovorteile in der Offensive auszuspielen. Bei eigenem Ballbesitz fiel Gisdols Team zu wenig ein. Regensburg leistete sich kaum einfache Abwehr-Fehler. Özcan (63.) vergab die erste Kölner Möglichkeit im zweiten Durchgang.