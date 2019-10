Am Dienstag (29.10.2019) setzte sich Hoffenheim 2:0 (0:0) beim Drittligisten MSV Duisburg und zog damit erstmals nach fünf Jahren wieder ins Achtelfinale ein. Florian Grillitsch (53. Minute) und Sargis Adamyan (59.) erzielten die Tore für die Kraichgauer, die im Monat Oktober ungeschlagen bleiben. Zuvor hatten sie bereits alle drei Bundesligaspiele gewonnen.

"Es ist nicht einfach in Duisburg, aber wir haben das souverän nach Hause gespielt" , sagte Hoffenheims Joker Grillitsch der ARD. In den zurückliegenden drei Jahren war Hoffenheim jeweils schon in der zweiten Pokalrunde gescheitert.

Der MSV, der in der Auftaktrunde gegen den Zweitligisten Greuther Fürth gewonnen hatte, war zunächst ein ebenbürtiger Gegner, stand sich dann aber mit individuellen Fehlern selbst im Weg.

Hoffenheims goldener Oktober

Die Duisburger, die zuletzt mit zwei Siegen hintereinander in der Drittliga-Tabelle auf Aufstiegsplatz zwei geklettert waren, spielten mutig und hatten durch Kapitän Moritz Stoppelkamp die erste Torchance des Spiels. Es lief die 4. Minute, als Stoppelkamp nach einem hohen Ball in den Strafraum an den Ball kam, aber freistehend an Hoffenheims Torhüter Philipp Pentke scheiterte.