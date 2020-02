Wenige Konter brachten Gefahr

Ansonsten ließ der VfB Stuttgart mit seiner gut gestaffelten Deckung wenig zu. Die Schwaben waren von Beginn an hellwach. Mit ihren wenigen Kontern brachten sie Bayer immer wieder in Verlegenheit. Die beste Chance hatte Wamangituka (26.), der mit seinem Schuss nur die Latte des Bayer-Tores traf.

Als die Partie dahinzuplätschern drohte, sorgte VfB-Torhüter Bredlow (71.) mit seinem ersten Missgeschick für die Leverkusener Führung. Wenig später wehrte er den Ball nach einem Schuss direkt auf Alarios Fuß ab, von wo aus der Ball in einer Bogenlampe ins Tor fiel. Wamangituka (85.) sorgte noch einmal für Hoffnung bei den Schwaben - letztlich vergeblich.

Schwere Aufgaben

VfB-Sportdirektor Sven Mislintat lobte dennoch sein Team: "Es war mehr drin. Es war eine Top-Leistung. Wir hätten mindestens die Verlängerung verdient gehabt."

Am kommenden Samstag (18.30 Uhr) empfängt Bayer 04 Leverkusen Borussia Dortmund zum Bundesliga-Spitzenspiel. Der VfB Stuttgart tritt ebenfalls am Samstag (13 Uhr) im heimischen Stadion zum Zweitliga-Duell gegen Erzgebirge Aue an.