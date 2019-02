Das einzig Enttäuschende aus Leipziger Sicht beim hochverdienten 1:0 (1:0) gegen den Tabellsechsten der Bundesliga war die Tatsache, dass nicht mal die Hälfte aller Zuschauerplätze besetzt war. Trainer Ralf Rangnick gab schon vor dem Anpfiff zu: "Da hatten wir uns natürlich deutlich mehr erwartet."

Vorarbeit von Klostermann

Von der Leistung seiner Schützlinge wurde Rangnick aber nicht enttäuscht. Von Beginn an machten die Bullen Druck und wurden früh belohnt: Cunha verarbeitete ein präzises Zuspiel von Lukas Klostermann mit einem platzierten Flachschuss zur 1:0-Führung.

Danach schlich sich aber auch der ein oder andere Fehler ein. Nach einer Viertelstunde leistete sich Ibrahima Konaté einen kapitalen Ballverlust, den Renato Steffen beinahe zum Ausgleich genutzt hätte - doch RB-Keeper Peter Gulacsi lenkte den Ball um den Pfosten. Danach war wieder der Gastgeber am Drücker, doch Yussuf Poulsen, Marcel Sabitzer und noch einmal Cunha bekamen den Ball nicht an Wolfsburgs Torwart Koen Casteels vorbei.

Chancen ohne Ende für RB

Im zweiten Durchgang hatten die Leipziger ebenfalls jede Menge Torchancen, verpassten es aber durch Cunha, Sabitzer und Konrad Laimer mehrfach, den Vorsprung auszubauen. Casteels lief zu Hochform auch, auch gegen die Kopfbälle von Konaté und Sabitzer nach einer knappen Stunde war er auf dem Posten.

Von Wolfsburg kam weiterhin wenig nach vorn, stattdessen drückte immer wieder Leipzig auf das 2:0. Doch auch der eingewechselte Emil Forsberg verpasste zwei gute Gelegenheiten.

Für die Leipziger geht es am Samstag (09.02.19) in der Liga gegen Eintracht Frankfurt weiter. Die Wölfe treten zeitgleich beim SC Freiburg an.

