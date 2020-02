Fortuna Düsseldorf ist am Dienstag (04.02.2020) erstmals seit 24 Jahren ins Viertelfinale des DFB-Pokals gestürmt und geht gestärkt in den Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga. Die Fortuna setzte beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern am Ende verdient mit 5:2 (1:2) durch und darf sich neben dem sportlichen Erfolg über eine Prämie von 1,4 Millionen Euro freuen.

Opoku Ampomah (9. Minute), zweimal Rouwen Hennings (49./78.), Matthias Zimmermann (65.) und Kevin Stöger (83.) trafen für das Bundesliga-Schlusslicht. Christian Kühlwetter hatte die Roten Teufel mit einem Doppelpack (10., 39./Foulelfmeter) zwischenzeitlich von der nächsten Pokal-Überraschung träumen lassen.

Lautern auf Augenhöhe in Durchgang eins

Die Düsseldorfer kamen nach dem Anpfiff schneller in die Partie. Lautern konzentrierte sich vor allem auf die Defensive und lauerte auf Konter. Mit der ersten gelungenen Offensivaktion gingen die Düsseldorfer gleich in Führung. Nach einer Flanke von Zimmermann vollendete Ampomah mit einem Drehschuss (9.).

Doch nur eine Minute später glich der Drittliga-Zehnte überraschend aus, als Timmy Thiele in der Mitte Kühlwetter bediente und dieser aus kurzer Entfernung traf. Nach der schwungvollen Anfangsphase verflachte das Spiel. Fortuna fiel nichts Zwingendes ein, Lautern stand sicher und versuchte es weiter mit Schnellangriffen. Nachdem Gießelmann FCK-Angreifer Florian Pick im Strafraum legte, hämmerte Kühlwetter den Foulelfmeter ins Düsseldorfer Tor.

Fortuna dreht die Partie

Fortuna-Trainer Rösler reagierte und brachte nach der Pause in Stöger und Kelvin Ofori zwei neue Spieler. Das zahlte sich schnell aus: Stöger bereitete den Ausgleich durch Hennings' wunderschönen Direktschuss vor (49). Auch der 18-jährige Ofori belebte das Angriffsspiel der Gäste und hatte Pech mit einem Schuss knapp am Tor vorbei (55.).

Die Düsseldorfer übernahmen mehr und mehr das Kommando und belohnten sich durch den Treffer von Zimmermann (65.). Der Widerstand der Gastgeber war gebrochen. Erneut Kapitän Hennings (78.) und Stöger (83.) machten den letztlich deutlichen Erfolg der Fortuna perfekt.

