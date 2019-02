Chancen erarbeiteten sich vor der Pause allein die Gastgeber, die aber vor dem Tor die letzte Entschlossenheit vermissen ließen. Ein Freistoß des starken Douglas Santos ging vorbei (16.), Lewis Holtby fand bei seinem Schuss in Christian Mathenia seinen Meister (19.). Auch bei Özcans Freistoß (28.) war der FCN -Keeper zur Stelle.

Ohne Torschuss

Nach dem Wechsel dauerte es neun Minuten, bis der HSV für seine stärkeren Bemühungen belohnt wurde. Als auf einen klugen Santos-Pass Arps Schuss geblockt wurde, war der türkische Nationalspieler Özcan zur Stelle und vollendete zur verdienten Führung.

Auch in der Folgezeit kam von den Nürnbergern nicht viel. Zwar bemühten sie sich etwas mehr in der Offensive, doch ein Schuss auf das Tor gelang ihnen nicht mehr. So konnten die Hamburger das Ergebnis sicher verteidigen.

Der HSV empfängt in der 2. Bundesliga am Montag (11.02.2019) Dynamo Dresden. Bayer Leverkusen spielt am Freitagabend in Mainz.