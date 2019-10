HSV schon nach Sekunden im Hintertreffen

Vor mehr als 45.500 Zuschauern im Volksparkstadion entwickelte sich sofort wieder eine unterhaltsame Partie. Schon 37 Sekunden nach Anpfiff gab es den ersten Aufreger, als sich Gideon Jung ausgesprochen dumm anstellte und Philipp Förster im Strafraum zu Fall brachte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Gonzalez sicher. Ebenso lässig vom Punkt zeigte sich auch Hamburgs Hunt. Der zurückgekehrte HSV-Kapitän nutzte die Gelegenheit zum Ausgleich, nachdem Schiedsrichter Bastian Dankert wieder auf Foulelfmeter entschieden hatte. Diesmal war Santiago Ascacibar gegen David Kinsombi der Übeltäter.

Auch nach diesem wilden Beginn ging es weiter hin und her. In der 29. Minute hätte Gonzalez per Kopf fast erneut zur VfB-Führung getroffen. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit nahmen beide Teams etwas Tempo aus dem Spiel.

Badstuber mit guter Chance

Gleich nach Wiederanpfiff setzte Badstuber einen Kopfball nur knapp neben das Tor von Daniel Heuer Fernandes. Der HSV überließ Stuttgart in der Folge das Spiel, lauerte vor allem auf Konter. Doch die Walter-Elf stellte die Räume diesmal sehr viel besser zu als noch vor drei Tagen und spielte zudem konsequenter nach vorne.

Krimi bis zum Schluss

In der 65. Minute vergaben die Gäste eine weitere gute Möglichkeit. Ascacibar zielte aus rund 16 Metern knapp über den Kasten. Mit zunehmender Spieldauer scheuten beide Mannschaften das letzte Risiko, so dass es in die Verlängerung ging.

Nachdem Philipp Klement und Atakan Karazor eine Doppelchance (101.) für Stuttgart vergaben, waren beide Teams endgültig darauf bedacht, nicht den alles entscheidenden Fehler zu begehen. Stuttgart blieb dennoch aktiver und wurde schließlich durch Al Ghaddiouis entscheidenden Treffer in diesem stets spannenden Pokal-Krimi belohnt.

Der HSV spielt nun in der 2. Liga am Sonntag (03.11.2019) um 13.30 Uhr bei SV Wehen Wiesbaden. Stuttgart empfängt zeitgleich Dynamo Dresden.