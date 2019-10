Frankfurts Angreifer Bas Dost legte mit seinen Treffern früh die Grundlage für den Einzug in die nächste Runde. Der Zweitligist aus Hamburg kam durch einen Handelfmeter von Waldemar Sobota nur noch zum Anschlusstreffer.

Nach einer Flanke von Martin Hinteregger schraubte sich Dost in die Luft und vollendete mit einem Kopfball zur Führung. Nur wenige Minuten später war der Niederländer wieder zur Stelle: Nach Zuspiel von Dominik Kohr überlupfte er Pauli-Keeper Korbinian Müller lässig zur 2:0-Führung.

Kein Klassenunterschied

Doch die Hamburger steckten nicht auf und steigerten sich. Marvin Knoll (24.) traf mit einem Schuss nur den Pfosten. Der so wichtige Anschluss vor der Halbzeit sollte gegen immer passivere Hessen doch noch gelingen: Nach einem Handspiel von Hinteregger im Strafraum verwandelte Sobota den Elfmeter souverän.

Auch nach dem Wechsel war kein Klassenunterschied zu erkennen: St. Pauli steckte nicht auf und erspielte sich weitere Chancen. Viktor Gyökeres (58.) verpasste ein Zuspiel, auch Mats Möller Daehli (65.) verstolperte einen Ball. Die Eintracht rettete den Vorsprung schließlich über die Zeit.

Frankfurt gegen die Bayern

Der FC St. Pauli empfängt am Samstag (2.11.2019) in der 2. Bundesliga den Karlsruher SC. Eintracht Frankfurt spielt am gleichen Tag gegen den FC Bayern München. Das Achtelfinale steigt am 4./5. Februar 2020.