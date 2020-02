Eintracht Frankfurt hat am Dienstag (04.02.2020) gegen RB Leipzig gewonnen und damit das Viertelfinale des DFB-Pokals erreicht. Für Frankfurt traf zunächst André Silva in der 16. Minute per Strafstoß, ehe kurz nach Wiederanpfiff Filip Kostic für die Eintracht nachlegte (52.). Der eingewechselte Dani Olmo verkürzte für Leipzig (69.), ehe erneut Kostic für die Entscheidung sorgte (90.+5).

Trapp hält klasse gegen Schick

Zu Beginn der Partie gelang es den Leipzigern noch, ihre individuelle Überlegenheit auszuspielen. Zunächst schlenzte Amadou Haidara knapp am Tor vorbei (10.), dann scheiterte Patrick Schick aus kurzer Distanz an Frankfurts Torhüter Kevin Trapp. Vorausgegangen war der zweiten Möglichkeit von RB ein Fehler von Eintracht-Libero Makoto Hasebe.

Die Führung für Frankfurt fiel dann etwas überraschend und nachdem Leipzigs Marcel Halstenberg eine Flanke an den Arm bekommen hatte. Schiedsrichter Felix Brych hatte zunächst weiterspielen lassen, revidierte seine Entscheidung jedoch nach Rücksprache mit dem Video-Assistenten Bastian Dankert. Den folgenden Strafstoß verwandelte Silva eiskalt zur Führung für die Eintracht.

Kostic stolpert und trifft trotzdem

Dayot Upamecano leitete kurz nach Wiederanpfiff durch einen haarsträubenden Fehlpass den Alleingang von Kostic ein, der den Ball nach einem 40-Meter-Sprint an Mvogo vorbeischob (52.). Die endgültige Vorentscheidung für die Eintracht vergab Mijat Gacinovic freistehend vor Mvogo (58.).

Daraufhin reagierte Nagelsmann und wechselte Nationalspieler Werner ein, der kurz darauf beim Anschlusstreffer von Olmo den Ball überlegt durch die eigenen Beine laufen ließ. Anschließend warf Leipzig alles nach vorne, es fiel jedoch nur noch ein einziger Treffer: Es lief bereits die fünfte Minute der Nachspielzeit, als Kostic mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend für die Entscheidung sorgte.

Leipzig muss zu den Bayern

Für Eintracht Frankfurt geht es in der Bundesliga bereits am Freitag (07.02.2020) weiter. Der Gegner dann wird der FC Augsburg sein. RB Leipzig hingegen hat zwei Tage länger Pause, ehe es am Sonntag (09.02.2020) zum Spitzenspiel gegen den FC Bayern München kommt.