Der HSV fühlte sich nun sicher und nahm etwas den Fuß vom Gas. Das aber brachte Wehen Wiesbaden zurück in die Partie. Nach 39 Minuten hätten die Gäste sich nicht über den Ausgleich beschweren dürfen: Nach Marcel Titsch-Riveros Drehschuss verpasste Manuel Schäffler das Tor nur um Zentimeter, kurz darauf musste Torhüter Julian Pollersbeck gegen Titsch-Rivero all sein Können aufbieten. Die Hamburger konnten froh sein, dass sie ihre Führung in die Pause retten konnten.

Zweimal Aluminium-Glück und Pyro-Ärger

Den zweiten Durchgang gingen die Gäste dann erst einmal konzentrierter an, nach einer Flanke von rechts legte Jann-Fiete Arp das Spielgerät überlegt per Kopf noch einmal quer und in der Mitte schlug Lasogga zum zweiten Mal eiskalt zu. Im Anschluss musste die Partie erst einmal unterbrochen werden, weil im HSV-Block zum wiederholten Male Feuerwerkskörper abgebrannt wurden. Nach einigen Minuten und Beschwichtigungsversuchen der Spieler wurde die Partie dann doch noch einmal angepfiffen, ein Abbruch lag zumindest kurzzeitig in der Luft.

Der Drittligist steckte in der inzwischen wieder klareren Stadionluft allerdings nicht auf, nach 63 Minuten hatten die Hanseaten wieder Glück, als der Ball nach Verlängerung von Daniel Kofi-Kyereh gegen die Querlatte des vom geschlagenen Pollersbeck gehüteten Tores klatschte. In der Schlussphase ging beiden Teams dann ein wenig die Kraft aus. Symptomatisch: Maximilian Dittgen hatte noch eine Gelegenheit für den Außenseiter, doch auch er traf nur das Aluminium (90.+3), während Douglas Santos kurz darauf die Hamburger Effektivität mit seinem Tor zum 0:3 unterstrich.