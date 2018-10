Fünf Niederlagen in Serie mussten die Düsseldorfer zuletzt in der Bundesliga einstecken. Dafür klappte es nun im DFB -Pokalwettbewerb besser. In der 2. Runde setzte sich die Fortuna am Dienstag (30.10.2018) mit 5:1 (4:1) beim Südwest-Regionalligisten Ulm durch. Die Ulmer hatten in der ersten Runde überraschend den aktuellen Pokalsieger Eintracht Frankfurt ausgeschaltet.

"So ein Gefühl hatten wir schon lange nicht mehr ", sagte Düsseldorfs Matthias Zimmermann. Kapitän Rouwen Hennings ergänzte: " Wir hoffen, dass dieser Sieg uns Schwung gibt für die nächsten Spiele in der Bundesliga."

Rekordtor der Ulmer

Die Gastgeber legten im mit 17.000 Besuchern ausverkauften Donaustadion einen Blitzstart hin. Nach 13 (!) Sekunden düpierte Ulms David Braig Fortunas Abwehrmann Niko Gießelmann auf der linken Seite, spielte schnell weiter auf Ardian Morina, und der SSV -Stürmer überwand Torwart Michael Rensing mit einem schönen Lupfer. Es war das schnellste Tor im DFB-Pokalwettbewerb seit Beginn der Datenerfassung in der Saison 2008/09.

Doch die Düsseldorfer erholten sich recht schnell von dem frühen Schock. Marvin Duksch köpfte nach einer Viertelstunde den Ausgleich, und dann schlug die große Stunde von Dodi Lukebakio. Der Kongolese, vor der Saison vom FC Watford nach Düsseldorf gekommen, bereitete zunächst den Führungstreffer von Rouwen Hennings mustergültig vor (33.).