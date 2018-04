Schalkes Trainer Domenic Tedesco beklagte sich: "Warum man die Situation nicht abwarten kann, kann ich nicht verstehen", sagte Domenico Tedesco. Selbst Frankfurts Sportdirektor Fredi Bobic pflichtete ihm bei: "Das seh ich genauso. Das war eine glückliche Situation für uns."

Frankfurt gegen Hertha, Schalke in Köln

In der Bundesliga geht es für Eintracht Frankfurt am Samstag (21.04.2018/15:30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Hertha BSC weiter, der FC Schalke 04 tritt am Sonntag (18 Uhr) beim 1. FC Köln an. Für beide Klubs gilt es in der Liga noch, die Teilnahme am Europapokal zu sichern.