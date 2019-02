Hennings startete im Sturm neben Marvin Ducksch, Top-Stürmer Dodi Lukebakio und Neuzugang Dawid Kownacki kamen erst spät in die Partie. Zudem musste Fortunas Trainer Friedhelm Funkel auf der Torhüter-Position umbauen. Weil Michael Rensing verletzt fehlte, spielte Winter-Neuzugang Jaroslav Drobny.

Tedesco setzt Fährmann ein

Schalkes Trainer Domenico Tedesco wechselte im Vergleich zum 0:2 gegen Borussia Mönchengladbach auf vier Positionen: Kapitän und Torhüter Ralf Fährmann ersetzte Alexander Nübel, der gegen Gladbach Rot gesehen hatte, im Pokal aber spielberechtigt gewesen wäre. Zudem starteten die beiden Winter-Neuzugänge Jeffrey Bruma und Rabbi Matondo. Kutucu hatte erst am Freitag seinen ersten Profivertrag unterzeichnet. Gegen Düsseldorf gehörte er zu den besten Spielern auf dem Platz. "Wir waren aggressiver, waren torgeil und haben unsere Chancen genutzt. Das gibt weiteres Selbstvertrauen" , sagte Kutucu nach der Partie.

Schalke ließ nach ruhigem Start keinerlei Zweifel daran aufkommen, wer der Favorit ist. Spätestens nach dem 1:0 dominierten die Gastgeber Ball und Gegner. Als sie kurz nach der Pause gleich zwei Mal erfolgreich waren, schien Düsseldorf bereits geschlagen zu sein.

Hennings-Treffer reicht nicht

Aber die Schalker verloren nach etwa 20 Minuten vor Schluss kurzzeitig den Faden. Mehr als der eine Treffer von Hennings, der sehenswert über Fährmann lupfte, sprang für Düsseldorf in dieser Phase aber nicht heraus. Sané sorgte schließlich mit seinem zweiten Treffer nach einer Standardsituation für die Entscheidung.

Für die Schalker steht am Samstag (09.02.19) das schwere Auswärtsspiel beim FC Bayern München in der Bundesliga an. Düsseldorf empfängt einen Tag später den VfB Stuttgart.