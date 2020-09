Patrik Schick trifft zum Endstand

Nach der Pause tat sich nicht mehr viel, nur Leverkusens Zugang Patrik Schick machte noch auf sich aufmerksam. Der zur Pause eingewechselte Angreifer erarbeitete sich einige Chancen und staubte in der 77. Minute einen Abpraller per Kopf ab. Dabei setzte er sich allerdings auch foulverdächtig gegen Torwart Lars Huxsohl durch.

Bayer hatte Schick für 26,5 Millionen Euro von der AS Rom verpflichtet, in der vergangenen Saison hatte der Tscheche auf Leihbasis bei RB Leipzig gespielt. Leverkusen startet am nächsten Sonntag (18 Uhr) beim VfL Wolfsburg in die Bundesligasaison.